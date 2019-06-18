تجديد حبس عصابة "ولاء" لسرقة المساكن بالتجمع 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية، بمنطقة التجمع الخامس، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "عاطف.ف "،مسجل فى قضيتين سرقة بالإكراه، و"إيهاب.م"،عاطل، و"ولاء.ع"، واعترف المتهمين أمام النيابة بتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، كما اعترفا بسرقتهم لشقتين بأسلوب كسر الباب ، والاستيلاء على 4600" جنيه، و5 أساور ذهبية عيار21، 2 خاتم ذهبي"، وأرشدوا عن مكان المسروقات.

وكانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تفيد بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة، الخاصة بالمناطق التى حدث بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.