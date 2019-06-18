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تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة قتل جارهم بسبب خلافات مالية فى السلام

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:37 م
تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة قتل جارهم بسبب خلافات مالية فى السلام حبس - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما بالتعدى على أحد الأشخاص بالأسلحة البيضاء، مما أودى بحياته بسبب خلافات مالية بينهما فى السلام.
 
وكان قسم شرطة السلام ثانٍ، تلقى بلاغا من مستشفى السلام العام باستقبال أحد الأشخاص - عاطل 27 سنة مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة مسكن"، توفي متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم وتوقف عضلة القلب.
 
على الفور تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية سابقة بين المتوفى وشخصين عاطلين - سبق إتهام أحدهما فى قضية "سرقة مسكن" - مقيمين بدائرة القسم)، قام على إثرها المجنى عليه بالتعدى على أحدهما بالضرب مُحدثاً إصابته بجروح بالرأس والرقبة "لم يُحرر محضراً بشأنها"، وفى يوم الواقعة حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمان على المجنى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محدثان إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته وفرا هاربين.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض "سنجة " المستخدمان فى إرتكاب فى الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

تجديد حبس عاطلين

خلافات مالية

قسم السلام

جريمة قتل

مشاكل الجيران

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