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بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:30 ص
بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى
كتب محمد مجدى السيسى

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يستعرض "اليوم السابع" عددا من المعلومات الهامة عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى، بعد إعلان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، التقدم به.

ويستعرض "اليوم السابع" المعلومات على النحو التالى :

1. المشروع يأتى بعد حرقه فى ديسمبر 2011 فى أعقاب الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011.

2. النائب أكد أنه لا ينبغى إهماله وهو من أقدم المجامع العلمية فى العالم كله، ويحتوى على وثائق فى غاية الأهمية.

3. النائب تحدث مع عدد من الشخصيات العامة فى هذا الموضوع، ولاقى ترحيب كبير حول الفكرة.

4. النائب أشار إلى أن هناك مشكلة فى التسويق والوصول المباشر مع قواعد المهتمين والباحثين على المجمع.

5. المجمع أُنشئ فى القاهرة 20 أغسطس 1798 بقرار من نابليون بونابارت.

6.  أطلق عليه اسم المجمع العلمى المصرى ثم عاد للقاهرة عام 1880.


البرلمان

اخبار البرلمان

المجمع العلمى

اسامه هيكل

اليوم السابع بلس

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