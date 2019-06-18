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بسام راضى من بيلاروسيا: تمثيل دبلوماسي معتمد لمصر فى العاصمة "مينسك"

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:24 م
بسام راضى من بيلاروسيا: تمثيل دبلوماسي معتمد لمصر فى العاصمة "مينسك" الرئيس البيلاروسي يرحب بالرئيس السيسى فى القصر الرئاسي بمينسك
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك فى ثانى أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

 

وفيما يتعلق بدعم العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسين اتفقا على إقامة مصر تمثيل دبلوماسي معتمد فى العاصمة مينسك أسوةً بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، وذلك انعكاساً للزخم المتنامى بين الجانبين، كما تم التوافق على ترفيع مستوى اللجنة المشتركة بين مصر وبيلاروسيا لتصبح على المستوى السياسي.


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زيارة السيسي لبيلاروسيا

رئيس بيلاروسيا

زيارات السيسي الخارجية

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