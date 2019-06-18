بروتوكول تعاون بين نقابة العلميين والأكاديمية العربية لتدريب أعضائها

وقعت نقابة المهن العلمية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتوفير خدمات تدربية وتعليمية متميزة لأعضاء النقابة.

ونصت المذكرة على التعاون في مجال التدريب التى يتم الاتفاق على تنظيمها بهدف المساهمة في رفع كفاءة المتدربين من أعضاء النقابة ويتفق الطرفان فيما بينهما لتصميم وتحديد هذه البرامج التدريبية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الأكاديمية.

وتعقد الدورات التدريبية إما بمقر الأكاديمية أو احدى فروعها أو في مقرات أخرى وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بموجب خطابات متبادلة، على أن تقوم النقابة بإعداد قوائم بالأسماء المرشحة من أعضائها وتحديد الاحتياجات التدريبية لهم طبقا للبرامج التدريبية التي توفرها الأكاديمية.

كما نصت المذكرة على أن تقوم الأكاديمية بإتاحة دراسة برامج الدراسات العليا "دبلوم، ماجستير، دكتوراة" إلى أعضاء النقابة على أن يتم منحهم نسبة خصم 25% على الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا بشرط انطباق قواعد القبول والتحاق عدد لا يقل عن 5 دارسين في بداية كل فصل دراسي .

كما يتم منح أعضاء النقابة الراغبين بالدراسة في الأكاديمية نسبة خصم قدرها 35% على الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا بشرط انطباق القواعد المعمول بها والتحاق عدد لا يقل عن 20 دارس في بداية كل فصل دراسي.