برتوكول بين القابضة للمياه والإنتاج الحربى لتطوير منظومة معالجة الصرف

كتب أحمد حسن

شهد المهندس ممدوح رسلان ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مراسم توقيع عقد بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف يمثلها اللواء أحمد صحصاح، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وشركة قها للصناعات الكيماوية التابعة للهيئة القومية للانتاج الحربى يمثلها اللواء مهندس وليد محمد رسمى ، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وذلك لتنفيذ مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة معالجة الصرف الصحى ومنظومة إعادة استخدام المياه المعالجة من محطة المعالجة ببياض العرب (برك أكسدة بطاقة 21 ألف متر مكعب/ يوم)، بحضور لواء دكتور مهندس حسن عبد المجيد، نائب وزير الدولة للانتاج الحربى.

وأكد المهندس ممدوح رسلان ، أن هذا العقد يمثل نموذجا هاما للتعاون مع وزارة الانتاج الحربى بفكر جديد وتكنولوجيا مختلفة تقوم على تحسين منظومة الإدارة بالشركات التابعة للشركة القابضة وتحسين الأداء، والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة لرفع كفاءة منظومة الشبكات وإيجاد حلول دائمة لمشكلات الصرف الصحى.

يأتي ذلك فى إطار خطة تطوير أجهزة الدولة المختلفة وما تتطلبه من تخطيط وتصميم وإنشاء وتنفيذ وتطوير ورفع كفاءة المنشآت والمبانى وشبكات الصرف الصحى والبنية التحتية فى كافة المجالات.

وأكد المهندس حسن عبد المجيد، نائب وزير الدولة للانتاج الحربى، أهمية هذا العقد ليكون بداية مثمرة للتعاون بين شركة قها للصناعات الكيماوية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة للمشروع والالتزام بالمخطط الزمنى والمواعيد المحددة لتنفيذ كل بند من البنود.















