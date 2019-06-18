سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء قمة السيسى ونظيره البيلاروسي لبحث توسيع التعاون المشترك فى كل المجالات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:20 ص
بدء قمة السيسى ونظيره البيلاروسي لبحث توسيع التعاون المشترك فى كل المجالات زيارة الرئيس السيسى لبيلاروسيا
مينسك (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال القمة المصرية البيلاروسية بالقصر الجمهورى بالعاصمة مينسك، بعقد جلسة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسى إلكسندر لوكاشينكو، لبحث توسيع التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تعقب المباحثات الثنائية جلسة موسعة تضم وفدي البلدين، ثم يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا لإعلان نتائج المباحثات.

وبدأت جلسة المباحثات الثنائية بكلمة ترحيب من الرئيس البيلاروسى بزيارة الرئيس السيسى، مشيدا بالعلاقات المتنامية مع مصر، مؤكدا أن هذه الزيارة ستنقل هذه العلاقات إلى آفاق جديدة في المستقبل.


من جانبه، وجه الرئيس السيسى الشكر لنظيره البيلاروسى على حسن الضيافة وتنظيم الزيارة، معربا عن أمله فى توسيع التعاون المستقبلي بين البلدين، وقال إن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التعاون.


الرئيس السيسى

بيلاروسيا

زياره السيسى لبيلاروسيا

القمه المصريه البيلاروسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة