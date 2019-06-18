اليوم.. نظر دعوى نفقة توأم الفنان أحمد عز

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة استئناف أسرة القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامى عيد، وعضوية المستشارين أسامة العطار وأحمد حلمى، وأمانة سر أيمن حمودة، دعوى مقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة التوأم عز الدين وزين الدين أحمد عز.

وقدمت المدعية مستندات تثبت ثراء مطلقها، حيث إنه ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية بالإضافة إلى أملاكه المتعددة، والتى تدر عليه أكثر من 3 ملايين جنيه شهريا.

وحكمت محكمة أول درجة بجلسة 30 مارس الماضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأمها.

وقدمت بعدها المدعية طعنا بالاستئناف على الحكم الصادر، بسبب أن مبلغ الزيادة لا يتناسب مع يسار مطلقها، وقدم المدعى عليه استئنافا على الحكم، وطالب بتخفيض مبلغ النفقة، وحددت المحكمة جلسة 18 من يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.