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اليوم.. قطع الكهرباء عن مركز ومدينة شبين القناطر لمدة 3 ساعات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:00 ص
اليوم.. قطع الكهرباء عن مركز ومدينة شبين القناطر لمدة 3 ساعات قطع الكهرباء - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات مركز ومدينة شبين القناطر، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجارى، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 3 ساعات من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هي مدينة شبين القناطر وجميع القري التابعة للمركز، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار؛ وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

 


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اليوم السابع بلس

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