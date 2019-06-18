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اليوم السعودية":النظام الإيرانى يسير نحو تحدى المجتمع الدولى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:53 ص
اليوم السعودية":النظام الإيرانى يسير نحو تحدى المجتمع الدولى الحرس الثورى الايرانى
أ ش أ

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ذكرت صحيفة "اليوم"السعودية أن النظام الإيراني يسير نحو تحدي المجتمع الدولي وأنظمته وقراراته، ظنا منه أنه غير قادر على ردعه، مما دفعه بعد فترة وجيزة من الاعتداء على سفن في الفجيرة الإماراتية أن يعيد الكره بالاعتداء على ناقلتي بترول في خليج عمان ليثبت أنه لا يستجيب لأية وساطات أو تحذيرات، ويضع لنفسه نهاية بائسة داخلياً وخارجياً.
 
وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء- التي جاءت بعنوان ( "الملالي" يتجه إلى الهاوية ) "إن النظام الإيراني بات على شفا جرف هارٍ وفي مأزق لم يستطع الخروج منه حتى اللحظة نتيجة لرفضه التعاطي مع أي حلول سياسية منطقية لتجنب تفاقم الأزمة مع واشنطن والمجتمع الدولي، وليثبت مدى حماقة سياسات "الملالي" سواء اليوم أو على مدى 40 عاما من عمر النظام".
 
وأشارت إلى أن طهران كانت قد أعلنت أمس أنها ستتجاوز الكمية المسموح بها بموجب الاتفاق من مخزون اليورانيوم في غضون عشرة أيام، متوعدة برفع مستوى التخصيب وإعادة تصميم مفاعل أراك الذي ينتج البلوتونيوم، بسبب انهيار مباحثات الاتفاق النووي مع الدول الأوروبية، والتي سبقها انسحاب أمريكي من اتفاقية (5+1)، وهو ما يؤكد أن النظام الإيراني ماضٍ قدما في عدم الاكتراث بالأنظمة الدولية ولا تجدي معه أي حراكات دبلوماسية غربية لكبح طموحاته غير المشروعة في الحصول على أسلحة نووية.

النظام الإيرانى

السعودية

الفجيرة

الامارات

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