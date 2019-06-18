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الوكالة الأمريكية للتنمية تخصص 185 مليون دولار كإعانة إنسانية للصومال

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:35 م
الوكالة الأمريكية للتنمية تخصص 185 مليون دولار كإعانة إنسانية للصومال الصومال
أ ش أ

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 أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تخصيص 185 مليون دولار كإعانة إنسانية لمساعدة الصوماليين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء.
 
ونقل راديو "شابيلي" الصومالي، اليوم الثلاثاء عن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين قوله، إنه من المقرر استغلال هذه الأموال في معالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، وتوفير المياه النظيفة والرعاية الصحية الطارئة للأشخاص المتضررين من النزاع المتواصل والجفاف المستمر.
 
جدير بالذكر أن الصومال - الدولة الواقعة في القرن الإفريقي - تواجه حاليا مستويات "طارئة " من الجوع، حيث يعاني ما يقدر بنحو 2ر2 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي المهدد للحياة، مما يتطلب مساعدات غذائية فورية.
 

الصومال

الوكالة الأمريكية للتنمية

مارك جرين

الغذاء

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