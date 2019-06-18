النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لعامل قتلته زوجته وعشيقها فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الصفة التشريحية الخاص بعامل تم قتله على يد زوجته وعشيقها فى الهرم، لإرفاق التقرير بملف القضية، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه صاحب الشقة، وتشير التحريات إلى تورط زوجته فى قتله.

وبضبطها اعترفت باشتراكها مع عشيقها فى قتل المجنى عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.