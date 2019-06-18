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المتهمون بسرقة 200 خاتم ذهب بمدينة نصر: سرقناها من شقق أصحابها فى المصايف

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:01 م
المتهمون بسرقة 200 خاتم ذهب بمدينة نصر: سرقناها من شقق أصحابها فى المصايف مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطلان سرقا كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية من داخل 10 شقق بمدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام أحمد مرسى،  وكيل أول نيابة مدينة نصر.
 
واعترف المتهمان بتمكنهما من سرقة 10 شقق، عن طريق المفتاح المصطنع وكسر الكالون بعد مراقبتهما لشقق المجنى عليهم وتأكدهما من خلوها من سكانها.
 
وأضاف المتهمان أن  نشاطهما الإجرامى ، ينشط فى فترة الصيف بسبب عدم وجود مالكى الشقق، ووجودهم فى المصايف، مشيرين إلى أنهما كانا يبيعان المسروقات لأحد التجار مقابل مبالغ مالية كبيرة.
 
وكشفا أنهم تمكنا من سرقة   70 خاتم ، 51 دبلة ، 14 خاتم "صغير ،  5 سلاسل ، 15 إنسيال ،6 قرط" ، و كميات من المشغولات الفضية (174 خاتم - 69 دبلة - 3 إنسيال - 23 قرط - 3 ميدليات - 86 حرف من داخل 10 شقق .)
 
تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر ، بلاغا من مواطن بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة  4 خواتم ذهبية - شاشة جهاز كمبيوتر "لاب توب" ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان مُقيمان بدائرة القسم ، لأحدهما معلومات جنائية.

مدينة نصر

سرقة مجوهرات فى مدينة نصر

سرقة 10 شقق فى مدينة نصر

مجوهرات

شقة مدينة نصر

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