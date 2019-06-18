المؤبد لـ 4 متهمين وبراءة 10 فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، ومتهم بالسجن 5 سنوات، فيما برأت 10 آخرين فى اشتباكات بين عائلتين بدائرة مركز جرجا، بسبب خصومة ثأرية، أسفرت عن مقتل شخصين والشروع فى قتل 2 آخرين وإتلاف منزل ، صدر الحكم، برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق، وأحمد محمد معوض، بأمانة سر رمضان حسن وعبد حلمى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا، بلاغا بمقتل الطفل المجنى عليه "أحمد.م" و"عبد الحميد.د"، واصابة كل من "محمد.م" و"محمد.أ"، وإتلاف مسكنه، وذلك فى اشتباكات بين عائلة المتهمين وعائلة المجنى عليهم بسبب خصومة ثأرية، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين عائلة المتهمين، وعائلة المجنى عليهم، أسفرت عن مصرع 2 وإصابة آخرين بعد إطلاق النار عليهم من بنادق آلية بين الطرفين ، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.