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الكرملين يدعو لضبط النفس على خلفية خطط واشنطن تعزيز قواتها بالشرق الأوسط

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:39 م
الكرملين يدعو لضبط النفس على خلفية خطط واشنطن تعزيز قواتها بالشرق الأوسط الكرملين
أ ش أ

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دعت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الثلاثاء جميع الأطراف إلى ضبط النفس على خلفية الخطط الأمريكية لتعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط للضغط على إيران.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، : "ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، ونفضل ألا نرى أي خطوات يمكن أن تحدث توترات إضافية".
 
وأضاف بيسكوف أن الكرملين يرى أن طهران ستظل ملتزمة بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي ؛ وذلك انطلاقا من تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيشكيك.
 
ومن جانبها.. أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو من الخطط الإيرانية لزيادة مستوى إنتاج اليورانيوم المخصب بشكل منخفض .. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن موسكو تتفهم مبررات طهران.
 
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ، في مؤتمر صحفي بموسكو ، : "نحن نتفهم المبررات التي دفعت إيران إلى اتخاذ هذه الخطوة ، وبالرغم من تفهمنا لذلك فنحن لا ندعم ما يحدث فهو ليس صحيحا، بل بالعكس نشعر بقلق تجاه هذا الشأن، ونرى أن آفاق الحفاظ على خطة الأعمال المشتركة الشاملة تصبح أكثر غموضا".
 
واعتبر ريابكوف أن الحفاظ على وثيقة الاتفاق النووي مع إيران ، يتوقف بشكل كبير على موقف المشاركين الأوروبيين في الصفقة وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا..مشددا على ضرورة بذل جهود إضافية من خلال اللجنة المشتركة العاملة في إطار خطة الأعمال المشتركة الشاملة؛ بهدف صياغة خطة قادرة للإجراءات التي ستسمح باستئناف تصدير النفط الإيراني وتمكن إيران من استخدام الواردات من ذلك". 

الكرملين

سيرجي ريابكوف

طهران

بريطانيا

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