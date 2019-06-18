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القبض على 3 تشكيلات عصابية صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بالقليوبية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:49 م
القبض على 3 تشكيلات عصابية صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بالقليوبية ضبط متهمين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على 3 تشكيلات عصابية صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضاربقضايا متنوعة، وتم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بحملة أمنية لضبط الصادر ضدهم قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وتم ضبط كل من "ح.ا" 30 سنة، عاطل، و"محمد.ح" عامل المطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 1304 لسنة 2019م جنح قسم قها، مشاجرة، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 16 أحوال القسم.

وتم ضبط "أيمن . ع" 31 سنة، عاطل، و"محمد.س"19 سنة، عاطل، المطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 2365 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها، سرقة دراجة نارية .

كما ألقت المباحث القبض على "أحمد.ع" 22 سنة، عاطل، و"س.م" 42 سنة ربة منزل،  المطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 3042 لسنة 2019م جنح مركز كفر شكر، سرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 78 أحوال المركز، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

 


ضبط تشكيل عصابى

مباحث القليوبية

مشاجرة

مدير امن القليوبية

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