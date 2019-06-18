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القبض على عصابة النصب على الصيدليات الكبرى ببنها

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:07 م
القبض على عصابة النصب على الصيدليات الكبرى ببنها ضبط متهمين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على متهمين متورطين فى محاولة نصب على مجموعة من الصيدليات الكبرى بمدينة بنها، عن طريق تزوير أوراق شركة شهيرة للبترول للحصول على كمية كبيرة من الأدوية.

تلقى قسم ثان بنها، بلاغا من المسئول عن إدارة صيدليات، بضبط شخصين بأمر توريد وشيك بنكى مزور أثناء استلام بضاعة قيمتها حوالى 200 ألف جنيه، وذلك بعد الاستعلام عن الشيك، وتبين إنه مسحوب على حساب مغلق منذ عام 2014 بتوقيع مزور لمدير المشتريات بالشركة.

بالانتقال والفحص تم ضبط المتهمين وهما " هشام .ع" من القليوبية والآخر "هانى .م" من الجيزة، وبدأ رجال المباحث فى اتخاذ اللازم ومناقشة المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المتهمين.

وتبين أن كل المكاتبات والعقود والأوراق بحوزة المناديب عبارة عن مستندات خاصة بشركة البترول مسحوبة صورة سكانر من مكاتبات حقيقية وتم التلاعب فى الأرقام والبيانات المدونة بها.

 


النصب على الصيدليات

بنها

تزوير اوراق شركات شهيرة

القليوبية

قسم ثان بنها

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