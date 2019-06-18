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القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:55 م
القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد بشبرا الخيمة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية ــ نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية،القبض علي عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد بقضية مخدرات، تم التحفظ علي المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بضبط المدعو"محمد   .  م  .  ا"  33 سنة،عاطل ومقيم منشية عبدالمنعم رياض، دائرة القسم .محكوم عليه في القضية رقم 16450  لسنة 2018م جنايات قسم اول شبرا الخيمة "مخدرات " ، كلي رقم 2187 لسنة 2018م ، حصر رقم 93 لسنة 2019م ، بالسجن المؤبد وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حياله.
 
 
 

 


السجن المؤبد

مخدرات

امن القليوبية

اخبار الحوادث

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