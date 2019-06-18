القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد بشبرا الخيمة

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بضبط المدعو"محمد . م . ا" 33 سنة،عاطل ومقيم منشية عبدالمنعم رياض، دائرة القسم .محكوم عليه في القضية رقم 16450 لسنة 2018م جنايات قسم اول شبرا الخيمة "مخدرات " ، كلي رقم 2187 لسنة 2018م ، حصر رقم 93 لسنة 2019م ، بالسجن المؤبد وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حياله.