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القبض على عاطلين لسرقتهما المواطنين تحت تهديد السلاح بالمنوفية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:05 م
القبض على عاطلين لسرقتهما المواطنين تحت تهديد السلاح بالمنوفية حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين، لقيامهما بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط كل من، "أ ف" 50 عاما، "خ ال" 49 عاما ومقيمان المحلة، وبمواجهتهما أكدا أنهما  اعتادا التردد على مدينة شبين الكوم، وتحديدا يوم الخميس من كل أسبوع، لكونه يوم مزدحم بالأهالى، لسرقة الخارجين من البنوك ومكاتب البريد تحت تهديد السلاح، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 

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