القبض على صاحب مصنع بويات بداخله منتجات مجهولة المصدر فى الخليفة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية فى القاهرة، فى ضبط مصنع بويات "غير مرخص" لاستخدامه خامات غير مطابقة للمواصفات وعلامات تجارية غير مسجلة فى الخليفة، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت إدارة مباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط صاحب مصنع بويات كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كمية كبيرة من البويات والدهانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومصنعة من خامات رديئة غير مطابقة للمواصفات مستخدمًا علامة تجارية غير مسجلة لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عُثر بداخل المصنع على (26,000 عبوة بويات- 7,500 طن كربونات كالسيوم- 400 كيلو عبوات تصنيع فارغة)وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.