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القبض على سائق لاتجاره بالعملة فى السوق السوداء بالإسكندرية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:30 م
القبض على سائق لاتجاره بالعملة فى السوق السوداء بالإسكندرية عملة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر

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القت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على سائق لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى السوق السوداء، بتعاملات مالية بلغت 400 ألف دولار أمريكى، حيث وردت معلومات لضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، تفيد قيام سائق مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

 

وأكدت التحريات تلقى المذكور تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكى، على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بصرفها، واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وهو ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المذكور،وأعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى 400 ألف دولار أمريكى، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 


الاسكندريه

أمن الاسكندريه

تجاره العمله

النقد الأجنبى السوق السوداء

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