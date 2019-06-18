السيسى يزور برلمان بيلاروسيا ويستعرض رؤية مصر لمكافحة الإرهاب والتطرف

كتب محمد الجالى

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، البرلمان البيلاروسى، وذلك فى إطار اليوم الثانى من زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى رئيسا غرفتى البرلمان، اللذان أعربا خلال المباحثات عن ترحيبهما بزيارة الرئيس إلى العاصمة مينسك، مشيدين بالعلاقات المتميزة التى تربط الشعبين المصرى والبيلاروسي.

كما أكدا حرص بلادهما على دعم مصر فى جهودها لتحقيق التنمية، التى شهدت طفرة كبيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني، الذى حظى بدفعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة فى أعقاب تشكيل مجموعة الصداقة المصرية البيلاروسية البرلمانية.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أعرب عن تطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التى تربط بين مصر وبيلاروسيا خاصةً فى شقها البرلمانى من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم فى تعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين.

وأضاف "راضى"، أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما فى مجالات التعليم العالى والفنى والعلوم والثقافة والسياحة والصناعة.

كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وكذا الهجرة غير الشرعية، حيث ثمن رئيسا غرفتى البرلمان البيلاروسى جهود مصر الكبيرة فى هذا الصدد، على نحو رسخ دورها كركيزة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.