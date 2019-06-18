السفير الفلسطينى لدى الكويت: سلمنا سندات عقارية فلسطينية لملاكها الكويتيين

أ ش أ

أعلن سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب اليوم الثلاثاء، أن عددا من أصحاب الأملاك من الكويتيين، استلموا سندات ملكية عقاراتهم التي يمتلكونها في فلسطين، حتى يتمكنوا من التصرف بها.

وأضاف طهبوب - في تصريح صحفي - أن رئيس سلطة الأراضي في فلسطين القاضي موسى شكارنة، وصل الى الكويت بناء على اتفاق مسبق بين السفارة ووزارة الخارجية الكويتية، للقاء بعض أصحاب العقارات الكويتيين وتسليمهم ملكيات عقاراتهم.

وأشار الى أن القاضي شكارنه قام بتسليم هؤلاء السندات الخاصة بهم في مقر السفارة وبحضوره، موضحا أن شكارنة طمأن الكويتيين بأن عقاراتهم بالحفظ والصون، وأن بامكانهم استلامها وقتما يشاؤون.

وأوضح سفير فلسطين لدى الكويت أن شكارنة التقى خلال زيارته عددا من أبناء الجالية الفلسطينية، وأطلعهم على قضايا تسوية الأراضي في الضفة الغربية، والتي تقوم بها سلطة الأراضي من أجل تحويل سندات تسجيلها الى سندات ملكية (طابو).