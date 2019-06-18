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بالمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة..

الحكومة تطرح 256 ورشة صناعية للبيع بالمرحلة الأولى بمدينة العاشر من رمضان

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:32 ص
الحكومة تطرح 256 ورشة صناعية للبيع بالمرحلة الأولى بمدينة العاشر من رمضان مدن جديدة _ أرشيفية
‫كتب أحمد حسن

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‫وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طرح بيع المرحلة الأولى من الورش الصناعية، بمبانى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بمدينة العاشر من رمضان، موضحاً أن المرحلة الأولى تشمل 256 ورشة بمجمعى "ب - ج"، بمساحة فى حدود 702 م2 للورشة.

‫وفيما يتعلق بنظام السداد، أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه يتم سداد جدية الحجز بواقع 5 % من قيمة الورشة بشيك مصرفى، ويتم استكمال (نسبة 25 % بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية، و0.5 % مجلس أمناء) من إجمالي قيمة الورشة، بشيك مصرفي باسم جهاز المدينة، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من إخطاره بالموافقة على الحجز، ويتم سداد الباقى على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات محملة بالفائدة بواقع نسبة قدرها 10% سنوياً، على أن يستحق القسط الأول (القسط + الفائدة)، خلال 3 أشهر من تاريخ الاستلام، ويتم تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام.

‫وأشار إلى أنه في حالة التزاحم على ورشة واحدة يتم إجراء قرعة بين المتزاحمين، ويتم استكمال الإجراءات بهذا الخصوص طبقاً للقواعد والأسس المنظمة لهذا الشأن، كما يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد.

‫وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، إن مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان يضم 383 ورشة صناعية، مُغذاة بالمياه والصرف ومزودة بنظام مكافحة الحريق، بمساحة 702 م2 للورشة (مقسمة إلى جزء مغطى بمساحة 432 م2 بالإضافة لفناء تابع بمساحة 270 م2 - والجزء المغطى عبارة عن بناء معدني بأبعاد 18 * 24 وارتفاع 8 م ومغطى بالصاج المعرج المعزول - والجزء المكشوف عبارة عن منطقة تحميل بأبعاد 18 * 15 م)، والورش موزعة على 3 مجمعات صناعية (127 ورشة بمجمع أ - 128 ورشة بمجمع ب – 128 ورشة بمجمع ج).

‫وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه تم التنسيق مع المستثمرين، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتحديد الأنشطة التى سيتم تشغيلها بالورش، بحيث تنتج مستلزمات المصانع العاملة بمدينة العاشر من رمضان، من أجل تكامل المنظومة الصناعية بالمدينة، وضمان توزيع منتجات هذه الورش.


وزاره الاسكان

اخبار وزاره الاسكان

هيئه المجتمعات العمرانيه

المدن الجديده

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