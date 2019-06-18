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التنمية المحلية: لقاء شبكة النساء المنتخبات بأفريقيا لتبادل الخبرات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:37 ص
التنمية المحلية: لقاء شبكة النساء المنتخبات بأفريقيا لتبادل الخبرات الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية
كتب ــ على عبد الرحمن

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، إن اجتماع أعضاء شبكة السيدات المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA، التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، يهدف إلى نقل وتبادل الخبرات بين سيدات افريقيا فى المجالات المختلفة، للوصول إلى الصيغة المثلى لإحداث تنمية حقيقية على مستوى القيادات النسائية فى الشأن المحلي بإفريقيا.
 
وأضاف قاسم لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر الذى عقد فى القاهرة على هامش الفعاليات والاجتماعات التى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع "منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية"، والتى تستمر حتى الخميس المقبل، استعرض خطة عمل شبكة السيدات المنتخبات المحليات خلال الثلاث سنوات المقبلة "2019/2021".
 
وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم أيضا انتخاب رئيسة جديدة للشبكة وتهنئة الرئيسة الخالية لتعينها وزيرة التنمية الحضارية فى دولة الكاميرون، بالإضافة إلى اختيار من يمثل الشبكة فى الاتحاد العالمي للمدن والمحليات على المستوى العالمى المقرر عقده العام المقبل بجنوب افريقيا.
 
وكانت قد أعلنت الدكتورة فاطمة الكحيل، رئيسة شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا فرع المغرب، رسميا اختيار الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رئيس فرع الشبكة بمصر، وذلك بعد إعلان وزارة التنمية المحلية، تأسيس الفرع المصري لشبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA والذي سيسهم في دعم مبادرات الشبكة على الصعيد القاري وفي إقليم الشمال وفي مصر اهتداء بمبادئ الشبكة.
 

المدن الافريقيه

refela

منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

اللامركزيه

المحليات فى مصر

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