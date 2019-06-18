البيت الأبيض يطالب بضرورة مواجهة الابتزاز النووى الإيرانى

كتب وكالات

طالب البيت الأبيض، بمزيد من الضغوط الدولية لمواجهة خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووى الذى وصفه بأنه ابتزاز نووى، بحسب "سكاى نيوز".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض جاريت ماركيز، " لقد أوضح الرئيس ترامب أنه لن يسمح لإيران مطلقًا بتطوير أسلحة نووية، مطالبًا بضرورة مواجهة الابتزاز النووى للنظام بضغوط دولية متزايدة".

من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى أن ما تقوم به إيران هو تحد للمجتمع الدولي، وعليه ألا يخضع.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأميريكة مورجان أورتاجوس، فى مؤتمر صحفي، قرار إيران زيادة التخصيب النووى بالمؤسف، مضيفةً أن وزير الخارجية الأميركى مايك بومبيو أجرى سلسلة من الاتصالات مع نظرائه فى دول عدة تعلقت بالملف الإيراني، وأطلعهم على الأدلة التى تتعلق بوقوف إيران وراء الاعتداء على ناقلات النفط فى الخليج.

ودعت المتحدثة إيران إلى عدم السعى للحصول على السلاح النووى وأن تتقيد بالتزاماتها، مشيرة إلى العمل على المستويين العسكرى والدبلوماسى لمتابعة التطورات الإيرانية.