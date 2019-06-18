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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المنصور والمغربى" بقيمة 10 ملايين جنيه

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:00 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المنصور والمغربى" بقيمة 10 ملايين جنيه البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الهاشمية لاستصلاح واستزراع الأراضى، لعدد 564 ألف سهم بقيمة 5 ملايين دولار خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية لعدد 102 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون جنيه.
 
كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة السويدى إديوكيشن للخدمات التعليمية، لعدد 9.994 مليون سهم بقيمة 9.994 مليون جنيه، ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 125 مليون جنيه بكمية تداول 12.8 مليون سهم على 19 شركة.
 
 
 

اخبار الاقتصاد

المنصور والمغربى

السويدى

سوق خارج المقصورة

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