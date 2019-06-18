الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

كتب على عبد الرحمن

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين.





وقال الشيخ عبد الله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال :"هل يحق للخاطب رد الشبكة بعد فسخ الخطوبة؟"، إنه يحق للخاطب أن يسترد الشبكة حتى وإن كان الرجوع من جهته هو.

كما أجاب الشيخ عبدالله العجمى على سؤال آخر، نصه: "عندي شقتين أسكن فى واحدة والأخرى أدفع إيجارها فقط، فهل أخرج لهما زكاة"، حيث أكد العجمى أنه لا زكاة عليهما



