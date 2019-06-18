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الأعلى للإعلام يحقق غدا مع ميدو.. ويطالب "تنظيم الاتصالات" بعدد متابعى صفحته

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:59 م
الأعلى للإعلام يحقق غدا مع ميدو.. ويطالب "تنظيم الاتصالات" بعدد متابعى صفحته ميدو
كتب محمد السيد

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء لاعب الكرة السابق أحمد حسام (ميدو) للتحقيق معه بجلسة غداً الأربعاء، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
وأضاف المجلس فى قراره، أن جلسة التحقيق بمناسبة قيام إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى عبر "فبس بوك" المنسوبة إلى لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام – وشهرته (ميدو) بنشر مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتى من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.
 
ووجه المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام خطاباً للمهندس مصطفى عبد الواحد، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طلب خلاله الإفادة بشأن عدد المتابعين لصفحة "ميدو" على الفيس بوك، والتأكد من مدى انتساب هذه الصفحة للاعب، فضلاً عن طلب الرأى الفني بشأن حجب الصفحة في حال قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذلك.
 
وأرفق الأعلى للإعلام فى خطابه اسطوانة مدمجة تحتوى على عنوان صفحة "أحمد حسام ميدو"، وصورة من المادة المنشورة  عليها، والتى تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية.

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