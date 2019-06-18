الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

تنتهي وزارة القوي العاملة، الأحد المقبل، من قبول طلبات الراغبين فى التدريب من أجل التشغيل للشباب مجانا بإحدى شركات الأغذية والمشروبات، فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، وذلك لإعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال السياحى فى خدمة المطاعم.

وأوضحت الوزارة، أن الشركة ستقوم بتعين من يجتاز الدورة التدريبية ومدتها أسبوعا في فروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية ومنحهم راتبا شهريا قدرة 1800 جنيه شاملا فترة التدريب، فضلا عن حافز متغير على الأداء قدره 500 جنيه، وبدل مواصلات يتراوح بين 400 إلى500 جنيه للمتدربين بمناطق التجمع وأكتوبر، و250 جنيها لمناطق المعادى ووسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة.

وأشارت الوزارة إلي أنه يتم التدريب التطبيقي بمقار فروع التدريب التابعة للشركة، ويتم منح شهادة معتمدة للمتدربين تفيد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح.

وقالت الوزارة فى بيان: إنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط ، أو فوق متوسط ، أو عالي، وأن لا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما، مع تقديم صحيفة حالة جنائيه حديثة " فيش وتشبيه" ، بجانب شهادة صحية تفيد خلوه المتقدم من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعيقه عن التدريب.