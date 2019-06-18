سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:30 ص
الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا ورشة تدريب - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتهي وزارة القوي العاملة، الأحد  المقبل، من قبول طلبات الراغبين فى التدريب من أجل التشغيل للشباب مجانا بإحدى شركات الأغذية والمشروبات، فى إطار بروتوكول التعاون  المبرم بين الجانبين، وذلك لإعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة  للالتحاق بالمجال السياحى فى خدمة المطاعم. 

وأوضحت الوزارة، أن الشركة  ستقوم بتعين من يجتاز الدورة التدريبية ومدتها أسبوعا في فروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية ومنحهم راتبا شهريا قدرة 1800 جنيه شاملا فترة التدريب، فضلا عن حافز متغير على الأداء قدره 500 جنيه، وبدل مواصلات يتراوح بين 400 إلى500 جنيه للمتدربين بمناطق التجمع وأكتوبر، و250 جنيها لمناطق المعادى ووسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة.

وأشارت الوزارة إلي أنه يتم التدريب التطبيقي بمقار فروع التدريب التابعة للشركة، ويتم منح شهادة معتمدة للمتدربين تفيد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح. 

وقالت الوزارة فى بيان: إنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط ، أو فوق متوسط ، أو عالي، وأن لا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما، مع تقديم صحيفة  حالة جنائيه حديثة " فيش وتشبيه" ، بجانب شهادة صحية تفيد خلوه المتقدم من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعيقه عن التدريب.

 


القوى العامله

فرص عمل

فرص تدريب

وظائف

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

"ساندوتش طعمية".. جوجل تحتفل باليوم العالمى للفلافل

"ساندوتش طعمية".. جوجل تحتفل باليوم العالمى للفلافل

المصرية لتسويق الأسماك: طرح المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%

المصرية لتسويق الأسماك: طرح المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%

برلمانى تركى: 40 مواطنا تركيا تعرضوا للصعق بالكهرباء من شرطة أردوغان

برلمانى تركى: 40 مواطنا تركيا تعرضوا للصعق بالكهرباء من شرطة أردوغان

"إزاى تستثمر 100 ألف جنيه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تستثمر 100 ألف جنيه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. قطع الكهرباء عن مركز ومدينة شبين القناطر لمدة 3 ساعات

اليوم.. قطع الكهرباء عن مركز ومدينة شبين القناطر لمدة 3 ساعات

أخبار × 24 ساعة.. 90.9% نسبة النجاح فى عينة إنجليزى الثانوية العامة

أخبار × 24 ساعة.. 90.9% نسبة النجاح فى عينة إنجليزى الثانوية العامة

بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة