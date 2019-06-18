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ارتفاع طفيف لمؤشر البورصة المصرية الرئيسى بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:24 ص
ارتفاع طفيف لمؤشر البورصة المصرية الرئيسى بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، الذى ارتفع طفيفا.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14244 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2116 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 17517 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 605 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1548 نقطة.


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