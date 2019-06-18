اجتماعات للجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

عقدت بمقر وزارة الخارجية أمس الإثنين، اجتماعات اللجان الفرعية المعنية بالاقتصاد الحديث والمستدام المنبثقة عن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهى لجان الصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار، الزراعة والثروة السمكية، والتعاون الجمركي.

شارك في الاجتماعات الثلاثة كبار المسئولين من وزارات الخارجية، التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتعاون الدولي، ومصلحة الجمارك، التي رأس وفدها رئيس مصلحة الجمارك.

وناقش الجانبان المصري والأوروبي بشكل معمق التعاون المشترك في مجالات اللجان المذكورة، بما في ذلك أي صعوبات تعترض سبل التعاون المشترك.

وأكد الجانبان حرصهما على توسيع وتنويع مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتوسيع آفاق التعاون المستقبلية للجانبين، ويدعم تنفيذ غايات وأهداف اتفاقية المشاركة.