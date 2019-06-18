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إصابة 3 أشخاص بالاختناق فى حريق هائل بمنزل مكون من 3 طوابق بدمنهور

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:05 ص
إصابة 3 أشخاص بالاختناق فى حريق هائل بمنزل مكون من 3 طوابق بدمنهور إسعاف - أرشيفية
فريق المحافظات

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تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق هائل نشب بأحد المنازل القديمة بمدينة دمنهور .

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص باختناق بسبب دخان  الحريق وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم  وتقديم الرعاية الطبية.

وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور بنشوب حريق هائل بأحد المنازل القديمة المكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة أبو عبدالله ملك" أنور .ح. ال " 70 سنة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي والعقيد محمد بلبع والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور إلى مكان الحريق، وتم إخلاء قاطنى العقار وإخماده الحريق قبل امتدادة إلى المناطق المجاورة.

وكشفت التحريات الأولية التى أجرتها الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائى أدى إلى اشتعال النيران بالعقار بأكمله.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق وكذلك انتداب خبراء المعمل الجنائى لكشف ملابسات الحادث.


اخبار البحيرة

حوادث البحيرة

حريق هائل

دمنهور

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