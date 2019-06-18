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إسبانيا تعتقل 10 إرهابيين فى مدريد بتهمة جمع أموال لصالح داعش

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:55 م
إسبانيا تعتقل 10 إرهابيين فى مدريد بتهمة جمع أموال لصالح داعش ملك اسبانيا
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، إن السلطات الإسبانية فى العاصمة مدريد أطلقت مهمة ضد تمويل تنظيم داعش الإرهابى، واعتقلت 10 أشخاص ، معظمهم سوريين ، بتهمة جمع الأموال لصالح التنظم.

ووفقا للمصادر التى استشارتها الصحيفة ، فإن المعتقلين الإرهابيين جمعوا مبالغ مالية كبيرة لإرسالها لداعش، التى يستخدمها لتمويل رحلات عودة الإرهابيين الذين قاتلوا فى التنظيم إلى بلادهم الأصلية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا النشاط يشكل خطراً جسيماً على الأمن القومى ، لأن تنظيم داعش، بعد فقدان أراضيه ، أمر أعضاءه باتباع الأوامر وتنفيذها فى المناطق التى أتوا منها، ولذلك فإن اكتشاف عودة المقاتلين الأجانب "الذئاب المنفردة" أحد أولويات خدمات المعلومات والاستخبارات فى جميع أنحاء العالم".

وأشارت إلى أن فى العملية التى جرت اليوم الثلاثاء، لفت عدد المعتقلين الانتباه، مما يدل على أنها واحدة من أكثر الشبكات نشاطا فى هذا المجال، حيث يستخدم الارهابيين "طريقة الحوالة" القائمة على الثقة على النظام المصرفى، وذلك لإيصال الاموال الى داعش.

وبصرف النظر عن التحويلات العادية ، كان لدى المعتقلين العديد من دفاتر المحاسبة مع دخول وخروج الأموال ، مما يدل على أنه هناك تعامل مع مبالغ كبيرة.


الارهاب

اسبانيا

الذئاب المنفردة

داعش

تنظيم داعش

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