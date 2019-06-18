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إخلاء سبيل أب بالشرقية ادعى اختطاف ابنه لإجبار زوجته على العودة للمنزل

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:52 ص
إخلاء سبيل أب بالشرقية ادعى اختطاف ابنه لإجبار زوجته على العودة للمنزل اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل موظف، اختلق واقعة اختفاء نجله واتهم أسرة زوجته بالتسبب فى اختفائه، لإجبار زوجته على العودة للمنزل، على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من موظف مقيم قرية شيبة والنكارية مركز الزقازيق، تغيب نجله 10 سنوات، عن المنزل، وتلقيه اتصالا هاتفيا من رقم حدده طلب منه مبلغ مالى قدره (100 ألف جنيه) كفدية لإعادته، واتهم (والدة زوجته 50 سنة– "ربة منزل" وزوجها سن 60 "سائق" - مقيمان بعزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) بارتكاب الواقعة لخلافات زوجية بينه وزوجته (27 سنة- ربة منزل)، وتركها مسكنهما وإقامتها طرف والدتها.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى عدم صحة البلاغ، وادعاء المبلغ كذباً بالواقعة لإجبار زوجته على العودة لمنزل الزوجية، وقيامه بالاتفاق مع (ربة منزل 36 سنة- مقيمة بدائرة المركز - محكوم عليها بالحبس 5 سنوات فى 3 قضايا تبديد بالمركز) باخفاء ابنه بمسكنها، وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة وتم ضبط ربة المنزل وبصحبتها الطفل، وتم إخطار النيابة العامة، بتهمة البلاغ الكاذب.

 

 


امن الشرقية

الزقازيق

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خطف طفل

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