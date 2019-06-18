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أمريكا تخصص 250 مليون دولار لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:36 م
أمريكا تخصص 250 مليون دولار لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية القوات العسكرية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، تخصيص 250 مليون دولار لتدريب وتجهيز القوات العسكرية الأوكرانية.

 

وقالت الدفاع الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها الالكتروني -: "أعلنت وزارة الدفاع اليوم عن خطط لتقديم 250 مليون دولار لأوكرانيا كجزء من التعاون الأمني والتدريب والمعدات والمشورة لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية".

 

وسيتم تخصيص هذه الموارد المالية لدعم البرامج الراهنة لإعداد الجيش الأوكراني، بما في ذلك تقديم المساعدة للبحرية الأوكرانية ، وكذلك القوات الخاصة.. وستشمل المساعدة "بنادق القناصة وقاذفات القنابل والرادارات المضادة للصواريخ وأجهزة القيادة والسيطرة وأجهزة للكشف عن الإسكات الراداري وضمان الاتصالات الآمنة وأجهزة لتغطية تحركات العسكريين وأجهزة الرؤية الليلية والإمدادات الطبية".

 

ووفقًا للبنتاجون، مع مراعاة حزمة التمويل الجديدة، فإن إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ عام 2014 سيصل إلى 5ر1 مليار دولار.

 


امريكا

اوكرانيا

الولايات المتحدة

مساعدات عسكرية

القوات المسلحة الأوكرانية

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