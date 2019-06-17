4 مشاهد من إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج من قسم أول مدينة نصر.. تعرف عليها

كتبت أمنية الموجى

رصدت "اليوم السابع" كواليس إنهاء كل من الفنانة منى فاورق وشيما الحاج، إجراءات إخلاء سبيلهما، من قسم شرطة أول مدينة نصر، وسط حراسة أمنية، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات المسيئة"، وشملت إنهاء الإجراءات عدة نقاط منها:.

1- خروج الفنانتين بغطاء وجه أبيض وسط تشديدات أمنية مكثفة.

2- استقلال الفنانتين سيارة بيضاء من أمام القسم.

3- مشادة كلامية بين شقيق الفنانة "منى فاروق" والصحفيين المتواجدين أمام قسم مدينة نصر.

4- استلام الفنانتين متعلقاتهما كاملة من داخل القسم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قبلت استئناف كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور فى المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو للمتهمتين فى أوضاع مخلة.