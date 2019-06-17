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13 سبتمبر.. محاكمة سايس بتهمة قتل زوج خالته بسبب 500 جنيه بوسط القاهرة

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:45 ص
13 سبتمبر.. محاكمة سايس بتهمة قتل زوج خالته بسبب 500 جنيه بوسط القاهرة محكمة-ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة  13 سبتمبر لنظر محاكمة سايس، بتهمة قتل زوج خالته طعنا بالسكين داخل شقته بوسط القاهرة.

 

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم توجه إلى والدته قبل اكتشاف جريمته وصرخ فى وجهها: «قتلت أنور جوز خالتى» وأشهر سكينًا استخدمها فى ارتكاب جريمته فى وجهها وهددها «لو نطقتى بكلمة هتحصليه»،.

 

وصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى المتهم وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بالواقعة مبررًا ارتكابها بحاجته لمبلغ مالى، وأضاف أنه قرر الذهاب إلى زوج شقيقة والدته "المجنى عليه"، ليقترض منه مبلغًا يساعده على اجتياز هذه الفترة، مضيفًا: "كان دايمًا بيساعدنى أنا وأمى".

 

وأضاف المتهم: «توجهت لمنزل القتيل ، وفور وصولى طلبت منه 500 جنيه، فنهرنى وطردنى وشتمنى بأمى، وعلى الفور أسرعت إلى المطبخ، وأحضرت سكينا، وسددت له طعنة، وذهبت إلى المنزل وأخبرت والدتى بالواقعة.


سايس يقتل زوج خالته

وسط القاهرة

جريمة قتل

جرائم لاتفه الاسباب

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