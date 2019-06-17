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يديعوت أحرونوت: اتهام عامل فلسطينى باغتصاب طفلة إسرائيلية فى رام الله

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:09 م
يديعوت أحرونوت: اتهام عامل فلسطينى باغتصاب طفلة إسرائيلية فى رام الله اغتصاب - ارشيفية
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن فلسطينياً اعتدى جنسياً على طفلة إسرائيلية تبلغ من العمر 7 سنوات بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت الصحيفة، أن الشرطة الإسرائيلية وجهت تهمة الاغتصاب والاختطاف والاعتداء على قاصر إسرائيلية لفلسطينى يعمل كعامل نظافة بمدرسة إسرائيلية، موضحة أنه أثناء عودة الطفلة من المدرسة وتوجهها إلى منزله بأحد المستوطنات القريبة من مدينة رام الله بالضفة الغربية، قام الفلسطينى باختطافها لشقة واعتدى عليها.

وأكدت الصحيفة، أن الشرطة الإسرائيلية منعت وسائل الإعلام من نشر اسم الفلسطينى والطفلة الإسرائيلية حتى يتم إتمام كافة الإجراءات، واستكمال التحقيق مع الفلسطينى، غير أن محامى المتهم أكد أنه لا يصدق أن يقوم موكله بهذا الفعل.

 

 


فلسطين

رام الله

اسرائيل

الضفة الغربية

اغتصاب

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