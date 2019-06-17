وأضاف - خلال لقائه الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وممثلي الشركات السويدية العاملة فى مجال الطاقة اليوم الإثنين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، بحضور سفير السويد بالقاهرة ، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المصري، في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقاً لأحدث التكنولوجيات - أن الشركات السويدية لديها خبرة بالسوق المصري ، وتتفهم احتياجات مصر من الطاقة ، وتسعى دائما لأن تكون شريكا فاعلا في تفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال توفير مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات بما يضمن تنفيذ المشروعات بدقة وكفاءة عالية وبأيد مصرية.

ومن جانبه، أشاد شاكر بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد ، والمشاركة الفعالة للجانب السويدى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى، مؤكدا أن الشركات السويدية هى شريك موثوق به ولها دور كبير للمساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

وشدد على أن القطاع يسعى دائما لتعميق العلاقات المصرية - السويدية وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي ، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.