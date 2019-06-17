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وزير الخارجية الجزائرى يرأس الدورة 14 للجنة الثنائية الاستراتيجية "الجزائرية – المالية"

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:19 م
وزير الخارجية الجزائرى يرأس الدورة 14 للجنة الثنائية الاستراتيجية "الجزائرية – المالية" وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم - أرشيفية
أ ش أ

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رأس وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم، اليوم الاثنين، فى باماكو مع وزير للشؤون الخارجية والتعاون الدولى والاندماج الإقليمى بمالى، تيبيلى درامى، جلسة افتتاح الدورة الـ 14 للجنة الثنائية الاستراتيجية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية تعد آلية استحدثت عام 2014 لمتابعة وتقييم وتسريع تنفيذ الالتزامات المتخذة فى إطار التعاون الثنائى بكل جوانبه.

وتطرق الاجتماع - الذى حضره أعضاء من الحكومة المالية المكلفين بقطاعات التعاون - إلى مدى تجسيد نشاطات التعاون المتفق عليها خلال آخر دورة لهذه اللجنة فى مايو 2018 بباماكو، وشكل هذا اللقاء فرصة لتحديد أولويات التعاون الجديدة التى تسمح بتعميق وتنويع الشراكة الثنائية مع رفع مستواها إلى درجة الامتياز التى تميز العلاقات السياسية بين الجزائر ومالي.

كما شكل هذا اللقاء الذى يسبق انعقاد الاجتماع رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصلحة فى مالى المنبثق عن مسار الجزائر، فرصة للجانبين لتقييم مدى تطبيقه بعد مرور أربع سنوات على توقيعه من قبل الأطراف المالية.

 


وزير الخارجية الجزائرى

الاقتصاد الجزائرى

الحكومة الجزائرية

الازمة السياسية الجزائرية

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