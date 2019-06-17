وأشارت الصحيفة - في تقرير لها بثته على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين - إلى أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة استمرت حتى نهاية الأسبوع حيث اتهم الرئيس دونالد ترامب ومساعدوه النظام في طهران بشن هجمات على ناقلتين للنفط في خليج عمان مستندين إلى أدلة مرئية تُظهر الحرس الثوري الإيراني وهو يقوم بإزالة لغم لم ينفجر بإحدى السفينتين بعد ساعات من الهجوم.

وقال ترامب: "إن الأمر ربما يكون مكتوبا بشكل أساسي في إيران" فيما أعلن وزير الخارجية مايك بومبو يوم أمس أن مسؤولية إيران في هذه الهجمات "لا لبس فيها"..مناشدا العالم بضرورة الاتحاد ضد هذا التهديد القادم من إيران بينما طرحت زمرة من صقور واشنطن البارزين في الكونجرس وبين أروقة كبريات الصحف الإخبارية إمكانية توجيه ضربات عسكرية انتقامية ضد أهداف بحرية إيرانية، وهو السيناريو الذي من المفترض أن يتوق ترامب إلى تجنبه.

وأبرزت الصحيفة أن إيران نفت من جانبها أي تورط في الهجوم..لافتة إلى أن الوضع في الشرق الأوسط سوف يستحوذ على جلسة صباحية من المقرر أن تُعقد بمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم.