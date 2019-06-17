"هيئة الاستعلامات": تعاون اقتصادى وتصنيع مشترك فى زيارة الرئيس لبيلاروسيا

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى جولة خارجية تشمل زيارة جمهورية بيلا روسيا وهى أول زيارة رسمية لرئيس مصرى فى تاريخ علاقات الدولتين وذلك بهدف استكمال التباحث مع الجانب البيلاروسى المشترك فى مجالات التجارة، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتى تم التباحث بشأنها خلال زيارة الرئيس البيلاروسى "ألكسندر لوكاشينكو" للقاهرة فى 15/1/2017، وجاءت زيارة الرئيس البيلاروسى لمصر حينئذ لتفتح صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وكان اول لقاء بين الرئيسين فى سبتمبر 2015 فى نيويورك على هامش مشاركتهما فى الدورة الـ 70 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، إن الزيارة الحالية للرئيس السيسى تشهد مباحثات مكثفة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وذلك خلال لقاءه المرتقب مع الرئيس البيلاروسى "ألكسندر لوكاشينكو"، وكذا مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب فى بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضافت هيئة الاستعلامات، أن زيارة الرئيس إلى العاصمة البيلاروسية "مينسك" تشهد التوقيع على عدد من الاتفاقات فى مجالات التعاون الثنائى المختلفة، ومن المنتظر ايضا أن يحظى الشق الاقتصادى والاستثمارى بأهمية خاصة أثناء الزيارة، حيث سيلتقى الرئيس مع ممثلى مجتمع الأعمال البيلاروسى ورؤساء كبرى الشركات البيلاروسية، بالإضافة إلى كبار المسئولين وممثلى الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف استعراض آفاق التعاون الثنائى الاقتصادى وفرص الاستثمار المتاحة فى مصر فى ضوء المشروعات القومية الكبرى الجارى تشييدها فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح تقرير هيئة الاستعلامات، أنه خلال زيارة الرئيس البيلاروسى للقاهرة فى 2017 وقع البلدان "بالأحرف الأولي" على خارطة الطريق المستقبلية للتعاون المشترك بين البلدين خلال العامين 2019 و2020 فى مختلف المجالات والأصعدة كما شهد النصف الاول من عام 2018 عددا من الزيارات المتبادلة والتى شملت تنظيم أكثر من 65 زيارة على مستوى رفيع، وكذا على مستوى الخبراء، وتضمنت زيارات لوفود تجارية فى مجالات الصناعة والبتروكيماويات والخشب والزراعة والقطاع المصرفى والنقل والسكك الحديدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والتعليم.

كما تضمنت أيضًا توقيع بروتوكول تعاون لبدء الإنتاج المشترك لشاحنات »‪MAZ» بالتعاون مع شركة حلوان للمعدات والآلات، وافتتاح كلية الهندسة المشتركة، بالإضافة إلى إطلاق المركز الاستشارى البيلاروسى المصرى فى مجال التعليم والتجارة، حيث يجرى حاليًا تنفيذ أربعة مشاريع مشتركة فى العلوم والبحوث كما يجرى العمل على تنفيذ مشروعات الإنتاج المشترك فى مصر لمحركات الديزل، والمعدات الزراعية، واللوادر، ومعدات بناء الطرق، والحافلات الكهربائية، وضواغط الثلاجات، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

التمثيل الدبلوماسى

ويقول تقرير هيئة الاستعلامات أن تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية بيلا روسيا وجمهورية مصر العربية يعود إلى الأول من فبراير عام 1992 حيث تم افتتاح سفارة بيلاروسيا لدى مصر فى أغسطس عام 1997، وكانت أول زيارة للرئيس البيلاروسى الحالى لمصر فى يونيو 1998.

وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية بين الدولتين فهما يتمتعان بعلاقات سياسية متميزة حيث كانت السفارة البيلاروسية بالقاهرة هى اول سفارة لها فى أفريقيا والشرق الاوسط كما يشهد التواصل بينهما استمرارية فى تبادل الرؤى والتنسيق المشترك على المستويات كافة، كما تقدم مصر وبيلاروسيا لبعضهما البعض الدعم المشترك والمتبادل فى كافة المحافل الدولية والمنظمات الدولية لاسيما فى الامم المتحدة ومن أمثلة ذلك التنسيق المشترك بينهما فى مجالات مكافحة الاتجار بالبشر ورفض تسييس قضية حقوق الإنسان ورفض إصدار قرارات خاصة بدول بعينها.

كما يعد التعاون البرلمانى بين برلمانى الدولتين جزء مهم من الحوار السياسى، وقد جاءت زيارة الدكتور على عبد العال لبيلاوسيا عام 2018 كخطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدولتين، ويعود تفعيل الاتصالات السياسية والتجارية والاقتصادية بين الدولتين إلى الثقة المتبادلة والمبادئ المشتركة للسياستين الداخلية والخارجية وتطابق الرؤى حيال اهم القضايا على الساحة الدولية لاسيما قضية الارهاب حيث تندد بيلاروسيا بالإرهاب بجميع اشكاله وتدعم الجهد الدولى لمكافحته كما يعتبر الجانب البيلاروسى أن أعمال العنف بحق المدنيين لا مبرر لها وتدعو المجتمع الدولى إلى اتخاذ رد فعل حازم وموحد إزائها، كما أنها تقدر تجربة مصر فى مجال مكافحة الارهاب وتعتبرها من اكثر التجارب نجاحًا.

ومنذ نشأة العلاقات بين البلدين تتبادل الدولتان الزيارات حيث استقبلت مصر نائب رئيس الوزراء البيلاروسى عام 1996 ووزير خارجيتها اعوام 1998، 1999، 2006،2009، ووزير الزراعة عام 2017 ووزير الموارد الطبيعية عام 2017 ووزير التجارة عام 2003 و2016 ووزير الداخلية عام 2018.. وغيرهم.

وفى المقابل استقبلت العاصمة البيلاروسية "مينسك"عددًا من المسئولين المصريين مثل رئيس مجلس النواب المصرى عام 2018 ووزير الخارجية عام 2017 ووزير التجارة والصناعة فى عامى 2014و 2017 ووزيرا النقل والإنتاج الحربى عام 2017 ومحافظا جنوب سيناء والوادى الجديد عامى 2016 و2018 على التوالى وغيرهم.

التبادل التجارى

كما تتسم العلاقات بين البلدين بالتنوع وتشمل كافة المجالات لاسيما الصناعية والاقتصادية والسياحية، وقد زاد حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة تجاوزت 10% خلال عام 2018 حيث سجل ( 108.7مليون دولار ) مقارنة بعام 2017 حيث سجل (97 مليون دولار ) وشملت الزيادة كل من الصادرات والواردات، وشهد عام 2015 تسجيل أكبر رقم لحجم التبادل التجارى بين الدولتين حيث بلغ 186.3مليون دولار.

وتشمل الصادرات البيلاروسية لمصر، الشاحنات والجرارات والإطارات والمنتجات المعدنية والأسمدة والمضخات ومعدات الأشعة السينية بينما تستورد بيلاروسيا من مصر الفواكه الطازجة والحمضيات والخضروات والفوسفات والنباتات التى تستخدم فى صناعة العطور والأدوية والشاى.

كما بلغ عدد الشركات البيلاروسية المستثمرة فى مصر 27 شركة فى قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، ومن أبرز الأمثلة للتعاون بين البلدين هو الإنتاج المشترك للشاحنة MAZ والمخصصة للخدمة الشاقة والتى تتناسب مع احتياجات السوق المصرى، وهناك توافق على استمرار التواصل بين منتجى البلدين للإنتاج المشترك لعدد من المنتجات التى تلبى حاجة السوق المصرى وتصدير الفائض إلى الاسواق العربية والأفريقية.

من جانب آخر فأن الجانب البيلاروسى يؤكد دعمه وتأييده الكاملين لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة الجارية بين مصر والاتحاد الأوراسى.

تعاون ثقافى

يشير تقرير هيئة الاستعلامات، إلى أن الجوانب الثقافية والإنسانية تحظى باهتمام خاص ونشاط ملحوظ من قبل الدولتين، حيث يتوافد عدد من الطلبة المصريين الدارسين فى الجامعات البيلاروسية فى المدن المختلفة، بالإضافة إلى حرص بيلاروسيا على ايفاد كوادرها للمشاركة فى الدورات التدريبية التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كما تشهد معدلات التدفق السياحى البيلاروسى إلى مصر نموًا ملحوظًا باعتبارها احد الأسواق النشطة باتجاه المنتج السياحى المصرى وقد زار مصر 123 ألف سائح بيلاروسى عام 2017 و212 ألفا عام 2018.

جمهورية بيلاروسيا فى سطور

تقع بيلا روسيا أو روسيا البيضاء فى شمال شرق أوروبا حيث تبلغ مساحتها لنحو 207.595 كيلومتر مربع وتشارك حدودها مع روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبى (بولندا وليتوانيا ولاتفيا)، وهى بلد غير ساحلية وتعتبر واحدة من أكثر المناطق المنخفضة فى العالم ومنذ إجراء استفتاء شعبى فى عام 1995، أصبحت اللغتان الرسميتان فى البلاد البيلاروسية والروسية.

وبعد الثورة البلشفية فى روسيا فى عام 1917، تم الإعلان عن قيام جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفيتية فى 1 يناير 1919، لتصبح واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي.

إبان الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945) شهدت أراضى جمهورية بيلاروسيا، كونها الجبهة الغربية للاتحاد السوفيتى، معارك عنيفة قتل خلالها ثلث سكان الجمهورية.

وبعد تفكك الاتحاد السوفيتى عام 1991، نالت بيلاروسيا استقلالها واصبح اسمها الحالى "جمهورية بيلاروسيا" وتم إصدار الدستور البيلاروسى فى عام 1994.

اما الرئيس الحالى لوكاشينكو فهو الرئيس الأول والوحيد لبيلاروسيا ما بعد السوفيتية منذ عام 1994، حيث انتخب لوكاشينكو كأول رئيس لبيلاروسيا المستقلة فى عام 1994، بعد استحداث هذا المنصب خلفا لرئيس المجلس الأعلى، ستانيسلاف شوشكيفيتش. وبعد إعادة انتخابه فى عام 2001، أجرى فى بيلاروسيا استفتاء على تعديل الدستور أسفر عن إلغاء العدد الأقصى للولايات الرئاسية، وفاز لوكاشينكو بنسبة كبيرة فى انتخابات 2006 و2010 و2015.

وتعد الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا هى "البرلمان "وهى جهة السلطة التمثيلية والتشريعية للدولة، وتتكون من غرفة النواب ومجلس الجمهورية، تضم غرفة النواب 110 نواب يتم انتخابهم بالتصويت المباشر، أما مجلس الجمهورية، فهو جهة تمثيلية للأقاليم، ويضم 64 عضوا بواقع ثمانية أعضاء عن كل مقاطعة وثمانية عن العاصمة مينسك تنتخبهم المجالس المحلية والمهمة الرئيسية لمجلس الجمهورية هى قبول أو رفض مشاريع القوانين التى تصادق عليها غرفة النواب.

وفى اول يناير 2019 بلغ عدد الأحزاب السياسية المسجلة فى بيلاروسيا 15 حزبا، إضافة إلى 28 نقابة 2923 منظمة مجتمع مدنى كما توجد 109 منظمات لممثلى الأقليات القومية.

ويشهد الاقتصاد البيلاروسى انتعاشة حيث تتوقع الحكومة أن يبلغ النمو الاقتصادى للعام الحالى 2019، 4% بعد أن سجل فى عام 2018، 3% ويبلغ الناتج المحلى نحو 59.7 مليار دولار، فيما تبلغ نسبة البطالة 4.8%، وفى عام 2019 بلغ عدد سكان بيلاروسيا نحو 9.475ملايين نسمة.

وتشمل القطاعات الرئيسية للنشاط الصناعى (الهندسة الميكانيكية – التعدين – تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات – الطاقة الكهربية – الصناعات الخفيفة – الصناعة الغذائية – صناعة الاخشاب).