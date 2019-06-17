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هزة أرضية قرب حدود الصين مع كوريا الشمالية.. وتكهنات بوقوعها على خلفية انفجار

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:32 م
هزة أرضية قرب حدود الصين مع كوريا الشمالية.. وتكهنات بوقوعها على خلفية انفجار زلزال - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مركز شبكة الزلازل الصينية، اليوم الاثنين، رصده لهزة أرضية بشدة 1.3 على مقياس ريختر على الحدود بين الصين وكوريا الشمالية، وسط تكهنات بأن يكون انفجار هو سبب حدوث الهزة.

وحسب ما نشرت شبكة "تشانل نيوز إيشيا" على موقعها الإلكترونى، بعد أقل من ساعة على انتشار الأنباء عن اعتزام الرئيس الصينى شى جين بينج زيارة كوريا الشمالية، الخميس المقبل، قال مركز شبكة الزلازل الصينية، إن هزة أرضية شدتها 1.3 على مقياس ريختر وقعت عند الساعة 7:38 مساء بالتوقيت المحلى فى مدينة هانتشون بمقاطعة جيلين، شمال شرقى الصين والمتاخمة للحدود مع كوريا الشمالية.

وقالت الشبكة، إن سبب الانفجار غير معروف، مشيرة إلى أن الاختبارات النووية التى كانت تجريها بيونج يانج فى السابق كانت تسبب هزات أرضية عند الحدود المشتركة بين الصين وكوريا الشمالية، لكنها لفتت فى الوقت نفسه، إلى أن الهزة الأخيرة وقعت على بعد أكثر من 200 كيلومترا من بونجي-ري، وهو موقع الاختبارات الكورى الشمالى تحت جبل مانتاب، فيما استبعد محللون احتمالية أن يكون انفجار هو سبب الهزة، مؤكدين أنها قد تعود لعدد من العوامل.

 


شبكة الزلازل الصينية

الرئيس الصينى

تجارب صاروخية كورية

زعيم كوريا الشمالية

الرئيس الصينى

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