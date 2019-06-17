هارب من 3 أحكام يسقط فى قبضة إدارة تأمين أكتوبر

كتب ــ بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل، صادر ضده 3 أحكام قضائية بمدينة 6 أكتوبر، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم أثناء مرور الملازم أول عمرو الورداني ضابط إدارة تأمين أكتوبر، لمتابعة الحالة الأمنية، فتمكن من القبض على "حسين. أ "، تبين أنه صادر ضده 3 أحكام قضائية، في قضايا ضرب وتبديد، وإيصال أمانة، بإجمالي 4 سنوات و6 شهور، آخرها 2018 جنح قسم عين شمس تبديد، بالسجن سنة، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.