نتائج أولية.. تقدم مرشحة يسار الوسط فى انتخابات الرئاسة بجواتيمالا

جواتيمالا سيتى (رويترز)

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التى جرت فى جواتيمالا، أمس الأحد، تقدم ساندرا توريس سيدة جواتيمالا الأولى سابقا ومرشحة يسار الوسط على أقرب منافسيها المرشح المحافظ أليخاندرو جياماتى بأكثر من سبع نقاط مئوية.

وبعد وصول نتائج 20 فى المئة من مراكز الاقتراع أعطت النتائج الأولية للجنة الانتخابية توريس 23.33 فى المئة من الأصوات مقابل 15.70 فى المئة لجياماتى الذى جاء فى المركز الثانى.

وللفوز بشكل قاطع فى الجولة الأولى لا بد أن يحصل مرشح على أكثر من 50 فى المئة من الأصوات، ويخوض الانتخابات 19 مرشحا مما يعنى أن من المرجح جدا حسم الانتخابات فى الجولة الثانية بين أكبر مرشحين حصلا على أصوات فى 11 أغسطس.