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ناشط مفرج عنه ينضم للدعوة لاستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:16 ص
ناشط مفرج عنه ينضم للدعوة لاستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج مظاهرات هونج كونج
رويترز

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خرج الناشط جوشوا وونج الذى أصبح رمزا لمسعى هونج كونج لإرساء ديمقراطية كاملة، من السجن اليوم الاثنين وتعهد بالانضمام إلى حركة الاحتجاج الحاشدة المطالبة باستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام المدعومة من بكين.

ويأتى إطلاق سراحه فى الوقت الذى دخلت فيه الأزمة السياسية فى هونج كونج أسبوعها الثانى وسط تزايد الغموض بشأن مستقبل لام ومشروع قانون تسليم المتهمين إلى الصين الذى علقته فى مطلع الأسبوع بعد أن أثار واحدة من أعنف الاحتجاجات منذ عقود.

وقال وونج (22 عاما) وهو أحد زعماء الحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2014 التى أغلقت الطرق الرئيسية فى هونج كونج لمدة 79 يوما "سأنضم للمعركة ضد هذا القانون الشرير".

وأضاف "أعتقد أن هذا هو الوقت كى تستقيل كارى لام الكاذبة".

وقال منظمو الاحتجاجات إن نحو مليونى شخص شاركوا فى الاحتجاجات أمس الأحد للمطالبة باستقالة لام فى أكبر تحد لعلاقة الصين مع هونج كونج منذ أن أعادتها بريطانيا للسيادة الصينية قبل 22 عاما.

 

 

 


هونج كونج

مظاهرات هونج كونج

الصين

كارى لام

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