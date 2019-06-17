"مياه القناة": تطهير شبكات الصرف باستاد الإسماعيلية قبل بطولة الأمم الأفريقية

أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تواصل أعمالها لتطهير الشبكات المحيطة بمناطق استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019، باتخاذ إجراءات احترازية واستباقية لاختبار، وتطهير جميع الخطوط المحيطة بإستاد السويس للاستعداد الدورة الأفريقية، وتم إرسال فرقة تطهير وسيارة النافورى لتنفيذ أعمال التطهير حتى المخرج والربط على الشبكة العمومية.

وقالت الدكتورة عبير خليل مدير العلاقات العامة والإعلام بمنطقة القناة، إن فريق الصيانة بمحافظة الاسماعيلية يواصل مجهوداته لتطهير الشبكة الخارجية المحيطة بالنادى الإسماعيلى، واختبار جميع الخطوط حتى محطات الصرف بميدان بورسعيد ومحطة المطافى، والاطمئنان على جاهزية جميع المحطات لمواجهة أية طوارئ طوال أيام البطولة الأفريقية، المجموعة الخامسة والسادسة لبطولة امم افريقيا 2019، والتى تستضيفها محافظتى الإسماعيلية والسويس.

وأضافت خليل، أن هناك لجنة تنسيقية من الشركة للمتابعة الدقيقة، والتأكيد على تطهير الشبكات بالإضافة إلى زيادة عدد الفنيين والسيارات الخاصة بنقل مياه الشرب، والإستعداد للقضاء على أية مشاكل فى شبكات الصرف الصحى فى المدينة، وتم وضع خطة عاجلة للصيانة المستمرة للشبكات ومحطات المياه بمحيط إستاد الإسماعيلى.

وتابعت عبير خليل، أن الخط الساخن 125 يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين للعمل على حلها فوراً، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع الأجهزة المختلفة طوال أيام البطولة، وانتشار سيارات الطوارئ بمحيط الاستادات وملاعب التدريب وأماكن إقامة الضيوف.