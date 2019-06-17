كشف مسؤول روسي أن موسكو صدرت خلال العام الماضي طائرات ومروحيات عسكرية بأكثر من 6 مليارات دولار، وذلك من أصل صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بلغت قيمتها 15 مليار دولار.
وقال المدير العام لشركة (روس أوبورون إكسبورت) ألكسندر ميخييف -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين- إن الطائرات والمروحيات تتصدر المنتجات التي تصدرها الشركة إلى السوق العالمية.
وأضاف: "صدرنا في عام 2018 طائرات مقاتلة، ومروحيات، وطائرات مسيرة، ومحركات، ومعدات للقوات الجوية، بما يزيد على 6 مليارات دولار".
وأشارت القناة إلى أن روسيا تصدر بشكل سنوي أسلحة ومعدات عسكرية بنحو 15 مليار دولار، في حين تدير شركة (روس أوبورون إكسبورت) أكثر من 85% من هذه الصادرات.
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