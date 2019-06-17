وقال المدير العام لشركة (روس أوبورون إكسبورت) ألكسندر ميخييف -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين- إن الطائرات والمروحيات تتصدر المنتجات التي تصدرها الشركة إلى السوق العالمية.

وأضاف: "صدرنا في عام 2018 طائرات مقاتلة، ومروحيات، وطائرات مسيرة، ومحركات، ومعدات للقوات الجوية، بما يزيد على 6 مليارات دولار".

وأشارت القناة إلى أن روسيا تصدر بشكل سنوي أسلحة ومعدات عسكرية بنحو 15 مليار دولار، في حين تدير شركة (روس أوبورون إكسبورت) أكثر من 85% من هذه الصادرات.