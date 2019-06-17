موجز6.. قانون التأمين الاجتماعى خلال أيام.. وتطبيق حد أدنى للمعاشات فى يوليو

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبيلاروسيا، وإصدار قانون التأمين الاجتماعى خلال أيام، وتطبيق حد أدنى للمعاشات فى يوليو، وفتح باب قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة.. وغيرها من الأخبار.

وفيما يلى موجز اخبار مصر للساعة السادسة مساء..

إصدار قانون التأمين الاجتماعى خلال أيام.. وتطبيق الحد الأدنى للمعاشات فى يوليو

أكد سامى عبدالهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، بالهيئة القومية للتأمينات بوزارة التضامن الاجتماعى، على أن العمالة غير المنتظمة بقوانين التأمين الاجتماعى والمتمثلة فى الباعة الجائلين وأصحاب الأراضى الزراعية الأقل من فدان، يقوموا بدفع اشتراك رمزى يعادل 7% من الحد الأدنى للأجر التأمينى.

السيسي يضع أكليل الزهور بالنصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين، فى وضع أكليل الزهور وذلك فى ساحة النصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين، وفيما تم عزف السلام الوطنى لكل من جمهورية مصر العربية وبيلاروسيا، وذلك قبل بدء المباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين.

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

تيسيرًا على المواطنين وتماشيًا مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى، أتاحت وزارة الداخلية اعتبارا من اليوم خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمى (https://www.moi.gov.eg) تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.

يوم سعيد لطلاب الثانوية العامة.. امتحان أحياء متوسط المستوى مع بعض الجزئيات للمتميزين.. وسهولة الفلسفة تدفع الطلاب لمغادرة اللجان قبل نهاية زمن الإجابة.. و"التعليم": أسئلة الديناميكا واضحة ومن الكتاب المدرسى

أدى طلاب الثانوية العامة امتحانات الأحياء والديناميكا "رياضيات 2" والفلسفة دون شكاوى من صعوبة الامتحانات.

لطلبة الثانوية .. فتح باب قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على الثانوية العامة ( علمى علوم ) أو الأزهرية ( علمى ) خريجى العام الدراسى 2017/ ‪2018 2018/2019 وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى ، والمعهد الصحى إناث بأحمد جلال.. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن حجم تدفقات النقد الأجنبى لمصر منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت نحو 200 مليار دولار.

شركتا "أو سى آى" و"أدنوك" تؤسسان أكبر شركة للأسمدة بالشرق الأوسط.. ناصف ساويرس: الشركة الجديدة تمتلك قدرات كبيرة تمكنها من تحقيق النمو فى المستقبل.. الجابر: سنصبح أكبر منصة لتصدير الأسمدة فى العالم

أعلنت شركة "أو سي آي إن في"، اليوم، عن إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وتنص الشراكة على إنشاء مشروع مشترك من خلال دمج أصول "شركة أدنوك للأسمدة" في منصة شركة "أو سي آي" للأسمدة النيتروجينية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الحكومة تقرر تخصيص أراضى بالأمر المباشر للمستثمرين بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقاً لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيراً على المستثمرين، ودعما للاستثمار بالمدن الجديدة.

نتيجة العينات العشوائية للثانوية الأزهرية.. الإنجليزى 94% والنحو 64.5% والقرآن الكريم 82.5%.. رئيس المعاهد: ضبط طالبة تواصلت مع والدتها بامتحان الأحياء.. وإنزال حبل النافذة وربط المحمول بها أحدث طرق الغش

كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة العينات العشوائية لمواد امتحانات الشهادة الثانوية ،والتى تم تصحيحها حتى الآن هى مادة المنطق 75.5%،ومادة القرآن الكريم 82.5%،ومادة النحو للقسم الأدبى 64.5%،ومادة اللغة الإنجليزية للقسم العلمى 94 %.

10 معايير لإعفاء المواطنين من اشتراكات التأمين الصحى.. اللجنة الفنية انتهت من تحديد غير القادرين.. 35% من المستفيدين ضمن قائمة الإعفاءات الجديدة.. وإعلان الضوابط والتفاصيل قريبا

انتهت اللجنة الفنية المشكلة لوضع معايير إعفاء المستفيدين من اشتراكات التأمين الصحى الشامل، تشمل 10 معايير تغطى بين 30 و35% من إجمالى المستفيدين، ممن تنطبق عليهم معايير غير القادرين.

لا أحد فوق القانون.. نجل برلمانية بأسيوط يدهس مهندسا بسيارته بسبب السرعة الزائدة ويفر هاربا.. سائق النائبة يدعى تسببه فى الحادث ويتراجع بعد علمه بوفاة الضحية.. والنيابة تأمر بضبط مرتكب الواقعة.. فيديو وصور

لقى مهندس زراعى مصرعه أثناء مروره بالطريق العام أمام أحد المطاعم بدائرة مركز شرطة أبوتيج، بعد أن صدمته سيارة مسرعة لم يتمكن قائدها من السيطرة على سرعتها، ولفظ انفاسه الأخيرة قبل الوصول الى المستشفي.

"ادخلوها بسلام آمنين".. مصر تفتح ذراعيها للقارة السمراء قبل إنطلاق الأمم الأفريقية.. وزير الداخلية يوجه بإتاحة التيسيرات اللازمة لاستقبال مشجعى المنتخبات.. وتعزيزات أمنية بمحيط الملاعب وأماكن إقامة المشجعين

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، حيث تتجه أنظار العالم لأم الدنيا لمتابعة نجوم القارة السمراء، وتحرص مصر على تصدير مشاهد حضارية للعالم أجمع، وتوجيه رسائل الأمن والسلام من قلب القاهرة للدنيا بأكملها.

مجلة إيطالية تبرز نقل أثمن قطع "توت عنخ آمون" الأثرية للمتحف المصرى الكبير

نشرت مجلة "أفريقيا ريبيستا" الإيطالية تسجيل فيديو عن بدء نقل أثمن القطع الأثرية المصرية "توت عنخ آمون" من المتحف المصرى القديم إلى المتحف المصرى الكبير، الذى سيفتتح العام المقبل بالقرب من أهرامات الجيزة.

تفاصيل مصرع 3 عمال فى بيارة صرف صحى بينهم أب وابنه بالدقهلية

شهدت قرية صدقا التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، حادثا مأساويا بعد أن لقى ثلاثة عمال بشركة مقاولات مصرعهم داخل بيارة للصرف الصحى بينهم أب وابنه.

حكاية قرية العمار بالقليوبية.. بلد "تعيش فى المشمش".. فيديو وصور

يعيش أبناء قرية العمار بالقليوبية ، على زراعة المشمش، حيث يستمرون فى حصد المشمش بداية من شهر أكتوب وحتى شهر يناير، فينتجون أفضل الأنواع، فيما أطلق قاطنو متخصصون فى الرزاعة على قرية العمار موطن زراعة المشمشم فى جمهورية مصر العربية.

خلوا بالكم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد: زيادة الحرارة مستمرة حتى الخميس.. وتطمئن: حرارة الجو لن تتعدى الـ38 درجة بالعاصمة.. وتكشف: الرطوبة سبب الاحساس بالحر

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع الذى تشهده درجات الحراره بدء من اليوم الإثنين، متوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 38 درجة.

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

لقى 76 شخصا على الأقل مصرعهم نتيجة موجة حر ضربت شرقى الهند خلال اليومين الماضيين، حسب أرقام رسمية.

مبتهددش.. بيلا ثرون تنشر صورها عارية على تويتر بعد سرقتها من "هاكرز"

أصبحت الممثلة الأمريكية "بيلا ثرون" أحدث ضحايا جرائم الإنترنت بعد أن قام مجموعة من الهاكرز بالوصول إلى هاتفها وسرقة صورًا عارية لها سبق وأن التقطتها "بيلا"، لكن بدلاً من دفع الفدية، نشرت "ثورن" الصور على الإنترنت بنفسها.

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

حظى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، بإشادة واسعة من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتى أكدت أن الفرعون الفائز بلقب دوري ابطال اوروبا مع "الريدز" سيكون نجم بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بداية من الجمعة المقبل.

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

تلقى نيمار نجم منتخب البرازيل ونادى باريس سان جيرمان الفرنسى ضربة جديدة بعدما قررت مصلحة الضرائب البرازيلية الحجز على 36 منشأة يمتلكها اللاعب.

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

وجهت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة إلى فلورنتينو بيبريز رئيس ريال مدريد، معلناً استمرار كيليان مبابي نجم البياسجى داخل صفوف الفريق الموسم المقبل.